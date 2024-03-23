محافظ الدقهلية يحيل 371 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وبمشاركة مديرية الطب البيطرى باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، اسفرت عن تحرير 371 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن جمصه وحى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا والمنزلة وميت غمر ودكرنس ونبروه وشربين والمطرية وقرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية، التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة، ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور على 610 مخبز على مدار 3 ايام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهرى عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.



كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار على السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التى تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون، وعدم نظافة ادوات العجين، وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى، ومحاضر مخالفة تعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص،

ومحاضر تجميع دقيق وتصرف فى دقيق وتجميع بطاقات تموينية، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات فى غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة.



وفى ذات السياق وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، استمرت أعمال اللجان التموينية للتفتيش والمرور لمتابعة منافذ "أهلا رمضان" بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتاكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة تخفيفا للعبئ عن المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين، أن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقى شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg)، أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "فى خدمتك" على "Google Play" لمستخدمى هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.