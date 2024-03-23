محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى، استمرار أعمال شركة نهضة مصر في رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وأكد الشريف أن شركة نهضة مصر قامت بالدفع بالعشرات من سيارات الكشف ومعدات النظافة (الهوك لفت_ اللود) لرفع المخلفات المتراكمة، مضيفًا بأن أعمال رفع المخلفات مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها، كما وجه رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية مع شركة نهضة مصر لحين الانتهاء من رفع تراكمات القمامة.



