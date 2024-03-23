مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى شهدت استعراض مجمل القضايا الإقليمية

كتب محمد شرقاوى

بحث الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وتناولت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الإنسانية بمكيات تكفي القطاع.



كما شدد الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد



الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد