اليوم السابع
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ماكرون يدين الهجوم الإرهابى على المركز التجارى بضواحى موسكو

السبت، 23 مارس 2024 02:25 ص
ماكرون يدين الهجوم الإرهابى على المركز التجارى بضواحى موسكو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو.

وجاء في بيان، نشره قصر الإليزيه، الجمعة، أن ماكرون "يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابى الذي تبنته الدولة الإسلامية"، حسب قوله.

وعبر ماكرون كذلك عن تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم.

كما أعربت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن التضامن مع المواطنين الروس على خلفية الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت نبأ إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، لكن المحللين أشاروا إلى أن البيان المنسوب لـ "داعش" يختلف عن بياناته السابقة، وأنه مزور على الأرجح.

يذكر أن المركز التجارى "كروكوس سيتى" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.







فرنسا

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