لصا المساكن فى القطامية يعترفان: نفذنا جرائم سابقة بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان اعترفا بارتكابهما عدد من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

عقوبة السرقة



وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.