اليوم السابع
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لجان مرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز بالشرقية للتأكد من التزامها بالأسعار

السبت، 23 مارس 2024 03:24 م
لجان مرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز بالشرقية للتأكد من التزامها بالأسعار محطة وقود - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومستودعات الغاز والإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وعدم تلاعب أصحابها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية أول أمس.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجهت الإدارات التموينية للمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.







الشرقية

سعر البنزين

سعر اسطوانه البوتاجاز

تموين الشرقية




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