لبنان: نتضامن مع روسيا ونرفض جميع أشكال التطرف والإرهاب

إيمان حنا

أعرب لبنان عن إدانته بشدة العمل الارهابي الذي وقع الجمعة في العاصمة موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح؛ مؤكداً تضامنه الكامل مع روسيا فى مصابها الأليم، ورفض واستنكار كل أشكال العنف والتطرف والارهاب .

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي العمل الإرهابي الذى استهدف موسكو ليل أمس الجمعة، ونتج عنه 115 قتيلا حتى الآن.

وجاء في برقية أرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: " باسمي وباسم الحكومة اللبنانية نتقدم لفخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر الضحايا بأحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ومن جهة أخرى أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.