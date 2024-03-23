كرم القناوية فى رمضان.. شباب مدينة قنا الجديدة يوزعون الوجبات على المسافرين

قنا صابر سعيد

الجميع يستعد منذ الصباح فمنهم منذ يذهب للسواق لشراء الخضراوات واللحوم ومنهم من يجهز العصائر والتمور لا فرق بين كببر وصغير فيد العون تمتد للمساعدة والمساهمة في إفطار الصائمين على مدار الشهر الكريم بعطاء لا ينقطع داخل مدينة قنا وكذلك مراكزها المختلفة، فهنا في مدينة نقادة ستجد شبابا على مداخل الطرق الزراعية والصحراوية تقدم وجبات الإفطار للصائمين.

ومن الجنوب إلى الشمال ستجد كرم أهل دشنا الذين يستقبلون القطار القادم من الوجه البحري في كل يوم ويقدمون العصائر والتمور والمياه والوجبات الجاهزة، وكذلك في مدينة أبوتشت يستقبل الشباب السيارات والمارة على الطريق للإفطار وكذلك في قوص تقام أكثر من مائدة ويتواجد الشباب بمختلف الطرق لتقديم العصائر.

قال عبد الله علي أحد سكان قنا الجديدة، إن الشباب يتواجدون على مدار الشهر الكريم يوميا أمام مدخل المدينة، وتوزع الأدوار فيما بينهم، فمنهم من يقوم بالتجهيز وآخرين توزيع العصائر ووجبات الطعام ويساهم العديد في شراء الوجبات التي تكفي أعداد كبيرة بشكل يومي، فكل من يمر على الطريق وقت الإفطار تقدم له وجبات.

وأوضح محمد سعد من أهالي مركز دشنا، أنه للعام العاشر يتواجد أبناء المدينة من خلال مبادرة إفطار صائم ويتسارع الجميع لتقديم المساعدة، أثناء قدوم قطار "إسكندرية_أسوان" ووقوفه على محطة دشنا في الساعة السادسة مساء وهو وقت الإفطار، حيث يقدم الشباب العصائر والوجبات بشكل يومي والمياه توزع على الركاب في القطار.



وأكد سعد، أن المبادرة مستمرة بسواعد أبناء المدينة والقري ومساهمات أهالي الخير التي لا تتوقف على مدار العام، كما يتواجد بالقرب من المحطة مبادرة خاطرك مجبور وتقدم الوجبات الجاهزة لغير القادرين.



شباب مدينة قنا الجديدة



شباب يجهز عصائر للصائمين



شباب يقدمون العصائر للمسافرين