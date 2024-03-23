اليوم السابع
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كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الأم مع أبناء الرعية

السبت، 23 مارس 2024 11:07 ص
كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الأم مع أبناء الرعية احتفال كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعيد الأم
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ، بعيد الأم الذي نظمه اجتماع  (المريمات) للسيدات باحتفال خاص، في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، غمرة- القاهرة.

وخلال الحفل قدم كورال (Saint John) من كنيسة رابطة القدس في الظاهر مجموعة من الترانيم الرائعة، ثم تشارك الجميع بفقرات متنوعة من الصلوات والمسابقات والألعاب ثم تم توزيع الهدايا.

وشارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الإبروشية السيدات في احتفال عيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة: إن هذا اليوم يأتى كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كغريزة غرسها الله في قلوب النساء لتغمر الحياة محبة وعطفًا وإنسانية.

ووصف رئيس الأساقفة عيد الأم بأنه فرصة حقيقية لتذكر عظمة تضحيات كل أم من أجل بيتها ومجتمعها، مشيرًا إلى دورها المحوري في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال.

وأكد رئيس الأساقفة: إن هذا اليوم يذكرنا بوصايا الكتاب المقدس الذي يأمر بحسن معاملة الأب والأم مستشهدًا بآية من سفر الخروج " أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ".

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كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الأم
 
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جانب من احتفال كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر بعيد الأم
 






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الكنيسه السريانيه




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