اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

السبت، 23 مارس 2024 01:09 م
قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية اعتقال - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، وحتى صباح اليوم السبت 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أفراد من عائلة الشهيد مجاهد بركات، إضافة إلى معتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو (7740)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا







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فلسطين

الضفة الغربية

اسرائيل




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