غدا.. بدء اختبارات الميد تيرم بتجارة القاهرة وتعقد بقاعة الامتحانات

كتب ـ محمد صبحى

تبدأ كلية التجارة بجامعة القاهرة، غدا الأحد 24 مارس امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" والتى تعقد حضوريا بالكلية.

وكانت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكدت أن الكلية انتهت من إعداد أرقام الجلوس الخاصة بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" وتم إعلانها على موقع الكلية لإتاحتها للطلاب.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بعدد من كليات الجامعة، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنتظم إجراءات وماراثون الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وتعقد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة، حضوريا وفى نفس الزمن المقرر للمحاضرات وتعقد داخل المدرجات والقاعات الدراسية، فى حيث قررت كلية الآداب تنظيم اختبارات الميد تيرم فى صورة تكليفات وتقييمات للطلاب.