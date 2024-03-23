على طريقة مسلسل مسار إجبارى.. نصائح لتربية ابن حنون.. إنفوجراف

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة العديد من الأحداث المثيرة التي أظهرت سمات شخصية كل "على وحسين" ومدى حنانهما ولطفهما ورعايتهما لأمهاتهما وأخواتهما لذلك نقدم لك طرق لتربية ابن حنون ورحيم وفقاً لموقع "scholastic".

قدوة إيجابية

المثال الحي الذي تقدمه لطفلك هو أمر مهم جداً

يجب أن تكون قدوة حية للرحمة واللطف

عامل طفلك بالاحترام

على سبيل المثال، قم بإعلام طفلك أن وقت اللعب قارب على الانتهاء بدلاً من إعلامه فجأة بأنه يجب المغادرة.

تعليم طفلك ملاحظة تعابير الوجوه

هذه هي الخطوة الأولى في تعلم طفلك كيفية فهم مشاعر الآخرين.



عندما يلاحظ وجوه الأشخاص، يمكنه أن يتخيل كيف تبدو الأمور من وجهة نظرهم.

أظهر أن طريقة تعامله مع الآخرين تهمك كثيرًا



قم بتذكير طفلك بأن طريقة تعامله مع الآخرين تهمك كثيرًا وتؤثر عليك.



على سبيل المثال، إذا كان طفلك يعتقد أن رؤية شخص يغرق بالماء المتناثر من مركبة ما أمر مضحك، يمكنك أن تشير إلى أن الشخض الذي غرق بالماء يبدو حزينًا وأن ثيابه أصبحت متسخة ورطبة الآن.

لا تتجاهل الوقاحة

عندما يظهر طفلك بعض السلوكيات الوقحة أو غير المتعاطفة، لا تتجاهلها، وبدلاً من ذلك، قم بتوجيهه وتوضيح له سبب عدم قبول هذا السلوك وعواقبه.

صدق في قدرة طفلك على أن يكون لطيفًا

يجب عليك أن تؤمن بقدرة طفلك على أن يكون لطيفاً وحنوناً.

إذا افترضت أن طفلك يرغب في مساعدة الآخرين ويهتم بحاجاتهم، فمن المحتمل أن يكون لطيفاً ومتعاطفاً.

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