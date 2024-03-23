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ضبط 60 كيلو حشيش بقيمة 6.5 مليون جنيه فى الإسكدرية

السبت، 23 مارس 2024 12:23 م
ضبط 60 كيلو حشيش بقيمة 6.5 مليون جنيه فى الإسكدرية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية حيث تقدر قيمتها بـ 6,5 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش) و (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6,5 مليون جنيه تقريباً.

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