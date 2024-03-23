سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية

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أفاد عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة خلال الساعات الأولى من اليوم السبت بطائرات مسيرة، مما أدى إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في المدينة.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن تيريخوف قوله :" وقع انفجاران في منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف وسط الهجوم الروسي الأخير الذي استخدمت فيه طائرات شاهد بدون طيار، وبعد بضع دقائق، وقع الانفجار الثالث، ويتم التحقق حاليا من تقارير الضحايا والدمار."



وفي وقت سابق، حذرت القوات الجوية السكان من طائرات بدون طيار قادمة تم رصدها وهي تتحرك نحو منطقة بولتافا حيث صدر إنذار بغارة جوية في عدد من المناطق، بما في ذلك منطقة خاركيف.



وفي الساعات الأولى من يوم أمس، تعرضت خاركيف لضربة روسية ضخمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.