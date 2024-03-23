سفارة روسيا بالقاهرة تفتح دفتر التعازى فى ضحايا الهجوم الإرهابى فى كروكوس

أ ش أ

أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، فتح دفتر للتعازى لضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع على قاعة بمدينة كروكوس؛ وذلك فى مقر السفارة الروسية.

وأوضحت السفارة - في بيان اليوم /السبت/ - أنه تم تخصيص يومي 25 و26 مارس لمن يريد أن يقدم التعازى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد الموافق 24 من مارس يوم حداد وطنى فى عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.

وقال بوتين في خطاب للروس بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو: "أعلن الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني".

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، مساء الجمعة، أن إطلاق النار والحريق وقعا قبل حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو.

وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس ارتفع إلى 143 قتيلا وما يزيد عن 120 مصابا.