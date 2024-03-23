سامح عاشور بانتخابات المحامين: أعد بمستقبل أفضل وسنصحح أخطاء الماضى.. فيديو

كتب عبد الله محمود

وصل منذ قليل المحامى سامح عاشور إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائيه المنعقدة في العباسية، والمرشح على مقعد النقيب فى انتخابات نقابة المحامين، لتفقد اللجان الفرعية فى المحكمة، وسط أنصاره من المؤيدين الذين رددوا هتافات مؤيدة له.

وقال سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، إنه سوف يقوم بتصحيح جميع الأخطاء التى شهدتها نقابة المحامين فى الفترة الأخيرة، مضيفا أنه يفعل قصارى جهده للارتقاء بمستوى النقابة ومحامين مصر، حتى تعود كما كانت فى سابق عهدها

واضاف عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لديه خطة قوية تم إعدادها من قبل متخصصين للنهوض بالنقابة، مؤكدا أنه فى حال فوزه بمقعد النقيب سينتظر محامين مصر مستقبل باهر.

وكانت اللجان الفرعين بنقابة المحامين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائيه المنعقدة في العباسية، شهدت إقبتلا كثيفا للمحامين المشاركين بالادلاء بأصواتهم خلال عملية انتخابات نقابة المحامين، حيث استقبلت اللجان الانتخابية لانتخابات النقابة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائيه المنعقدة في العباسية، وذلك وسط إقبالا كثيفا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع فى الساعات الأولى من عملية التصويت.

ويتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.