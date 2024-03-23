رئيس مدينة زفتى: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بمجلس شبرا ملس بنسبة 95%

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، أن مشروعات حياة كريمة يتم تنفيذها علي قدم وساق الإنتهاء منها وفقا للتوقيتات المحددة، وذلك بمتابعة يومية من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن مجلس قروي شبرا ملس شهد طفرة كبيرة في المشروعات بمختلف أنواعها والتي تم الإنتهاء منها بنسبة 95%، منها مشروعات "المدارس والمراكز الخدمية العامة ومكتب البريد ومركز طب الأسرة وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياة الشرب" وغيرها من المشروعات الخدمية التي يستفيد منها اللاف من المجلس القروي.