حبس متهم بترويج المواد المخدرة ضبط بحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح نارى

كتب ـ أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بحيازة مواد مخدرة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح ناري، واعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وذكر المتهم أنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، مستخدما سيارة في التنقل بين زبائنه.