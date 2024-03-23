حامد فارس: زيارة جوتيريش معبر رفح دلالة على نجاح دور مصر في القضية الفلسطينية

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح العام وإجراء مؤتمر هو دلالة واضحة على عدم نجاح إسرائيل فى تقويض دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لم تتوان عن دورها.

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامى يوسف الحسيني، على القناة الاولى، أن زيارة جوتيرش تؤكد محورية الدور المصرى لدعم الأشقاء فى قطاع غزة وأنه لن تتوقف عن الدعم اللا محدود لتوصيل كافة لمساعدات الانسانية والاغاثية وعدم تصفية منظمة الاونروا.

وأشار حامد فارس، إلى أن هناك أسباب معلنة وخفية من قبل نتنياهو لاحتياج رفح الفلسطينية، قائلا: "هذا سيؤدى إلى حالة من عدم الاتزان فى المنطقة بشكل عام والرئيس السيسى حذر من اجتياح رفح وخسائر نتنياهو من عملية رفح ستكون دخول اسرائيل فى عزلة دولية وهذا ما تحدثت عنه امريكا وأن إقدام اسرائيل على هذه الخطوة سيجعلها منبوذة وهناك ضغط دولى متزايد".

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش لمعبر رفح العام واجراء مؤتمر هو دلالة واضحة على عدم نجاح إسرائيل فى تقويض دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لم تتوانى عن دورها.

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامى يوسف الحسيني، على القناة الاولى، أن زيارة جوتيرش تؤكد محورية الدور المصرى لدعم الأشقاء فى قطاع غزة وأنه لن تتوقف عن الدعم اللا محدود لتوصيل كافة لمساعدات الانسانية والاغاثية وعدم تصفية منظمة الاونروا.

وأشار حامد فارس، إلى أن هناك أسباب معلنة وخفية من قبل نتنياهو لاحتياج رفح الفلسطينية، قائلا: "هذا سيؤدى إلى حالة من عدم الاتزان فى المنطقة بشكل عام والرئيس السيسى حذر من اجتياح رفح وخسائر نتنياهو من عملية رفح ستكون دخول اسرائيل فى عزلة دولية وهذا ما تحدثت عنه امريكا وأن إقدام اسرائيل على هذه الخطوة سيجعلها منبوذة وهناك ضغط دولى متزايد".