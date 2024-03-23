جهاز المشروعات: تمويل مشروعات المرأة بما يعادل 30% من اتفاقية تحفيز ريادة الأعمال

كتب إسلام سعيد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل كافة خدماته لتمكين صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات وتسهيل حصولهن على الخدمات التي يقدمها الجهاز الفنية والتمويلية، موضحا أن الجهاز يتعاون مع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بالصعيد والمحافظات الحدودية وأضاف أنه يتم التنسيق مع العديد من شركاء التنمية الدوليين لتقديم خدمات متطورة تعمل على رفع مهارات السيدات في مجال ريادة الأعمال ومساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة بالفعل أو إقامة مشروعات جديدة.



وأوضح رحمي أن الجهاز يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال مشاركته في مبادرة "تنمية الاسرة المصرية – باب رزق" وذلك من خلال اتفاقية دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأشار رحمي إلى أن الجهاز قام أيضا بالتنسيق مع البنك الدولي على تمويل مشروعات المرأة بما يعادل نحو 30% من إجمالي عدد المشروعات التي تمول من اتفاقية تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل الموقعة بين الجانبين.

وأضاف أنه هناك تعاون مستمر مع منظمات الأمم المتحدة في مصر وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والبرنامج من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تعاون الجانبان للعمل على تطوير قدرات الجهاز المؤسسية و أدوات استهدافه للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين و الشمولية حيث دعم البرنامج الأممي إنشاء وحدة النوع الاجتماعى بالجهاز. وفي عام 2019، أصبح جهاز تنمية المشروعات أول مؤسسة عامة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم تحصل على جائزة ختم المساواة بين الجنسين.



وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف مشاركة المرأة في المشروعات متناهية الصغر بمتوسط نسبة قد تصل إلى40 % بالإضافة إلى مبادرة دعم أنشطة الشمول المالي حيث تم التنسيق مع عدد من البنوك لفتح حسابات بدون أي تكلفة لعملاء التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى إصدار كروت "ميزة" تيسيرا على العملاء، إلى جانب مبادرة التحول الرقمي حيث يحرص الجهاز على التنسيق مع الجهات الوسيطة للتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني قبل تمويلها مما ييسر عمليات الصرف والتحصيل على العميلات والعملاء بجانب مبادرة إدماج ذوي الهمم في برامج الجهاز.



وأوضح رحمي أن هناك العديد من المبادرات التي يقوم بها الجهاز بالتعاون مع المؤسسات الأهلية المهتمة بدعم الكيانات الاقتصادية للمرأة بمصر ومنها مبادرة "مشروع مستقبلنا بأيدينا مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" حيث قام الجهاز بتوفير التمويلات اللازمة لإقراض الجمعيات والمؤسسات المنفذة للمشروع، ليتم توجيهها للمرأة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.



وأشار رحمي إلى قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الاتفاقات لتقديم خدمات فنية تساعد السيدات على تطوير مهاراتهن واكتساب مهارات جديدة تمكنهن من دخول سوق العمل حيث ينفذ الجهاز حاليا مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي يقدم خدمات التدريب والدعم الفني للسيدات في مجال الحرف اليدوية والتراثية بمحافظات (الفيوم – اسوان – الوادى الجديد - مطروح – شمال / جنوب سيناء).



فضلا عن تنفيذ برنامج "تعزيز بناء القدرات التصديرية لسيدات الأعمال- تدريب 50 سيدة للتأهيل على التصدير"، وبرنامج التدريب "خطوة للتصدير" وهما منحة مقدمة من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة. مما يساهم في تحقيق القدرة التنافسية للصادرات المصرية حيث تم تدريب عدد 100 سيدة بالبرنامجين.



وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتنفيذ "برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة – رابحة" بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والواحات البحرية بمحافظة الجيزة ويتم من خلاله تدريب السيدات على آليات تسعير المنتجات وبناء العلامات التجارية وتطوير المنتجات حتى تتمكن من التسويق والمنافسة.

وأكد رحمي على أن رائدات الأعمال والسيدات اللاتى ترغبن في التعرف على خدمات الجهاز المالية والفنية يمكنهن التوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات أو الاتصال بالخط الساخن 16733 للاستفادة من الخدمات والمبادرات الجديدة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية.