ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الصحة النفسية بشهر رمضان وترشيد استهلاك المياه

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الصحة النفسية في رمضان" ألقاها محمد محمد موضحا فائدة الصيام، والصحة النفسية لها علاقة بالصوم.

ونفذت ورشة فنون تشكيلية " عيد الأم" ألقاها حسن رفاعي، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك المياه" ألقاها يحيى أحمد متناولا أهمية المياه في حياة الإنسان، حفظ الله للمياه في كوكب الأرض، ودور المجتمع في ترشيد المياه، وأهمية ترشيد المياه في الحفاظ على الكميات المطلوبة في حياة المصريين، كما نفذ القصر عرض مسرح عرائس "صيام شهر رمضان" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح.

فيما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية قصيدة عامية بعنوان "العقل زينة "للشاعر محمد أبو الحمد، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال، بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر لتنمية مهارات الأطفال في الرسم، نفذتها بسنت سيد، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "شهر رمضان" تأليف سعيد زويد سردتها نجوى جمعه، وأعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حنان عبد الظاهر، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية "فن الخيامية" نفذتها سميرة أحمد، كما أقام القصر ابتهالات دينية بعنوان" البردة "للشيخ محمد محمود.

كما نظم قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بقيادة الشاعر أحمد العراقي رئيس نادي الأدب، واستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "الأم والسلام" القتها صبا حسن، وقصيدة "هغني ياليل "القتها ريهام محمود، وقصيدة "وفي الغربة" ألقاها وليد العمدة، وبجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "الحب مبدأنا والوجه قبلتنا"،كما نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "فن وابتكار "نفذتها رنا محمد، مستخدمة صينية تقديم ودهان بلاستيك أبيض وفرشاة وغراء مخفف ولون ذهبي وورنيش لامع، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة عمل ماسك أفريقي نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان فلوماستر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية عمل ديكور منزل نفذتها أسماء أحمد، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



المحاضرات الرمضانية فى قصور ثقافة الأقصر



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات رمضانية حول الصحة النفسية بالشهر الكريم



جانب من المحاضرات الثقافية فى شهر رمضان