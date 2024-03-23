توافد المحامين بالإسماعيلية على التصويت فى انتخابات النقابة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبرى غانم

يواصل المحامين بمحافظة الإسماعيلية، التوافد على مقر التصويت في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بمقر إجراء الانتخابات بنادي المحامين، تحت إشراف قضائي كامل.

ويوجد بمحافظة الإسماعيلية 7 لجان، بمقر بإجمالي من لهم حق التصويت 3561 عضوًا، للجان "بندر الإسماعيلية، وأول الإسماعيلية، وثانٍ الإسماعيلية، وثالث الإسماعيلية، ومركز الإسماعيلية، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والتل الكبير".

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.



انتخابات نقابة المحامين



انتخابات نقابة المحامين



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