تم تحريز 33 قطعة.. مداهمة ورشة تصنيع سلاح في أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية ، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بإدارة ورشة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات - 20 فرد محلى - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).