تموين الأقصر تستعد لموسم توريد القمح مطلع أبريل المقبل بعد زيادة سعر التوريد

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأسابيع المقبلة، لبدء حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح فى الموسم الجديد لعام 2024، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والذي أكد على ضرورة متابعة تجهيزات واستعدادات المواقع التخزينية للمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلي.

وكشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الاستعداد لموسم توريد القمح الذي يبدأ مطلع شهر أبريل المقبل ولمدة خمسة أشهر وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي، موضحاً إنه يجرى العمل في كافة التفاصيل والتجهيزات لبدء العمل فى توريد القمح فى شون وصوامع المحافظة، بسعة تصل لحوالى 34 ألف و100 طن، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أيام على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن السعة التخزينية تشمل 20 ألف طن لبنكر إسنا، و5 آلاف طن لشونة بنكر إسنا، وألف و100 طن لخليات صومعة أرمنت، و5 آلاف طن فى شونة أرمنت، موضحاً انه يتم تجهيز كافة الشون والصوامع عبر مكافحة الحشرات وعمل الإستعدادات اللازم للوقاية من كورونا والإجراءات الإحترازية داخلها عبر التعقيم والتطهير وغيرها.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي الذي يبدأ أول شهر أبريل المقبل.