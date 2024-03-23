اليوم السابع
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تضامن الغربية: إصدار 508 كروت فيزا تكافل وكرامة وتوزيعها على الإدارات

السبت، 23 مارس 2024 09:00 ص
تضامن الغربية: إصدار 508 كروت فيزا تكافل وكرامة وتوزيعها على الإدارات تكافل وكرامة
الغربية محمد طارق

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أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، أن المديرية استلمت 508 فيزا تابعين لبرنامج تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد، وتم البدء في توزيعهم علي الإدارات بالمراكز والمدن لتلسمهم للمستحقين.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أنه تم توجيه العاملين بالإدارات بسرعة تسليمهم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للمستحقين واستقبالهم بمكاتبهم، موضحاً أن الدولة تسعي لتقديم كافة الدعم للأسر الأكثر احتياجا دون توقف، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من القوافل الغذائية ومعارض الملابس لدعم هذة الأسر ومستمرين في تنفيذ العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة.







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