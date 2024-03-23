تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1014 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1014 شاحنة و96 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 452 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 562 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة دليلة بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و356 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1864 راكب بموانيها.