بطيخ بلدى أورجانيك.. الكيلو بـ10 جنيهات فى الوادي الجديد.. فيديو

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" في بث مباشر له تغطية خاصة لبشائر ظهور فاكهة البطيخ البلدى الأورجانيك فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليه حيث بلغ سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات، وهو من صنف جيزة عالى الجودة وبمواصفات الأورجانيك.

وقال وليد وصفى بلال صاحب منفذ دائم لبيع البطيخ الأورجانيك طوال العام لـ" اليوم السابع"، إنه يبيع البطيخ البشاير من نوع جيزة 1 بأفضل درجات الجودة لكونه خال من الملوثات والمبيدات والأسمدة الكيماوية ويعتبر منتج أورجانيك ونقى وهو ما يجذب المشترون إليه.

وأكد وليد أن البطيخ له أكثر من ميعاد لزراعته تحت الظروف البيئيه المصرية حيث يزرع خلال أشهر الخريف من أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر فى صعيد مصر حيث الجو دافئ وينتج المحصول فى أوائل الشتاء وتنتشر زراعة البطيخ فى هذا الميعاد فى قنا وسوهاج وأسوان، ويصلح زراعته فى المناطق الجديدة فى توشكى وشرق العوينات فى هذا الميعاد، وتزرع عروة خلال شهر ديسمبر حتى أوائل يناير بطريقة الزراعة البعلية “الخنادق “ فى المنيا والبرلس والوادى الجديد كما أنه يمكن زراعته بالأراضى الجديدة تحت نظام الرى بالتنقيط فى الأنفاق البلاسـتيكية تحت الأجواء المعدلة.

وأشار وليد وصفى، إلى أنه يتم زراعة عروة صيفية فى أراضى الوادى خلال النصف الثانى من شهر فبراير وحتى أواخر مارس، وكذلك زراعة عروة صيفية متأخرة خلال شهر إبريل فى بعض مناطق البحيرة والإسكندرية وهو ما يجعله قادرا على توفير فاكهة البطيخ على مدار كافة شهور السنة.



البطيخ بـ10 جنيه



البطيخ



بطيخ



