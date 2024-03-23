بالصور.. ليلة روحانية فى عالم الإنشاد الدينى بصوت أحمد العمرى على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تقرير خاص

* أجواء روحانية خاصة تسيطر على الاحتفالية.. والمنشد يقدم باقة متنوعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية



* جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على تقديم حفلات روحانية خاصة فى الشهر الكريم



وسط أجواء روحانية خاصة، أقامت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيراً للمنشد الدينى أحمد العمرى، حيث يأتى الحفل ضمن حفلات ليالى رمضان الروحانية التى تحرص الجامعة على إقامتها فى الشهر الفضيل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وتحت شعار "ليالى فى حب رسول الله"، وذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكان على رأس الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وشدا المبتهل أحمد العمرى بباقة متنوعة من أروع الابتهالات والأناشيد الدينية، والتى تفاعل معها الحضور بقوة، حيث اتسمت الاحتفالية بالأجواء الروحانية، وحرص المنشد أحمد العمرى على تقديم الألحان الدينية الأصيلة، ومنها الابتهال الشهير "مولاي" للنقشبندى حيث برع العمرى فى أدائه ونال إعجاب الجميع، وكذلك "ماشى فى نور الله" و"قمر سيدنا النبي"، و"سبحانك" و"عليك سلام الله" و"لامونى لاموني" و"القلب يعشق" و"لأجل النبي" وغيرها من الألحان التراثية الأصيلة التى اشتهر العمرى بتقديمها.

وتحرص أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم الحفلات والأنشطة الفنية والثقافية، حيث تعد صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث انها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى حتى أصبحت إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.



























