اليوم السابع
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السبت، 23 مارس 2024 10:01 ص
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اليوم.. عمومية نقابة المرافق تبحث خطة المشاركة فى المشروعات التنموية 2030

السبت، 23 مارس 2024 10:00 ص
اليوم.. عمومية نقابة المرافق تبحث خطة المشاركة فى المشروعات التنموية 2030 هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مؤتمر الجمعية العمومية، اليوم، السبت، برئاسة هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يناقش المؤتمر الموسع بنادي الكهرباء، والذي يضم ممثلي العاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى تقارير بشأن المشاركة الناجزة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ويقر المؤتمر خطة نشاط النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية التى تؤكد على المشاركة الإيجابية في إقامة الجمهورية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 بجانب التوسع في أنشطة الخدمات، وتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وإقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التوجيه والتثقيف العمالي تماشياً مع آليات التحول الرقمي الشامل.

 







نقابة المرافق

التثقيف العمالى

نقيب المرافق

هشام فؤاد




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