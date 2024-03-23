الملتقى الفكرى بمساجد المنيا 30 يوم تعلم وتصحيح مفاهيم خاطئة للسيدات.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

يعد الملتقى الفكرى الذى يعقد مساجد المنيا على مدار 30 يوما متواصلة بدات مع شهر رمضان المبارك، احد اهم برامج الاوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، والاهتمام بالمراه والتعرف على دور الواعظات بالمساجد والتى كانت من أسباب اقبال السيدات على المساجد سواء لحفظ القران او الصلاة او حضور الملتقيات الفكرية بمساجد المحافظة.



ويشهد الملتقى الفكرى للواعظات بمساجد المنيا،ومنها مسجد الفولى التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة،اقبالا كبيرا من السيدات والفتيات على تلقى العلم والاستماع الى الدروس والتى تبدأ كل يوم بعد صلاة الظهر يوميا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك لإرساء بعض القيم فى المجتمع والتى هى بالفعل موجوده لكن تحتاج الى تفعيل اكثر.

ومن تلك القيم اتقان العمل وفروض الكفاية والصدق فى القول والعمل وغيرها من القيم التى توجد داخل المجتمع لكن دون تفعيل لهذا الدور حقا.



وقد شهد مسجد الفولى انعقاد الملتقى بحضور عدد كبير من السيدات والفتيات ودارت ندوة حول الصدق في القول والعمل وفتح حوار مفتوح للرد علي أسئلة السيدات بحضور الشيخ رائد يحي إمام المسجد والواعظة زينب السعيد بمتابعة وإشراف الشيخ حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف.



جانب من الملتقى (1)