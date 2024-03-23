المعاينة: حريق مدينة نصر اشتعل داخل جراج وامتد لمخزن

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق عقار مدينة نصر، أن النيران التهمت العديد من السيارات داخل جراج للمركبات وامتدت لمخزن أسفل العقار السكنى فى ميدان الواحة بمدينة نصر وامتدت لبدورم ومنور العقار والتهمت واجهته وشقتين ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة السيطرة علي الحريق ومنع امتداده لباقى الشقق السكنية ومحاولة استخراج السيارات المتواجدة داخل الجراج وسط تواجد قيادات مديرية أمن القاهرة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من الطابق الأرضى وشقق لعقار سكنى فى مدينة زهراء مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى



