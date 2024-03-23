اليوم السابع
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المساعدات الإنسانية المصرية مستمرة على قطاع غزة.. صور

السبت، 23 مارس 2024 04:58 م
المساعدات الإنسانية المصرية مستمرة على قطاع غزة.. صور مساعدات إنسانية
كتب زكى القاضى

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كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولى على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوى لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة، وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كافة الإحتياجات الإنسانية  .

وفى سياق متصل، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى على مدار يومى 22 و23 من شهر مارس الجارى من مطار العريش ضمن الجسر الجوى المصرى والإماراتى لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات على المناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة .

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المساعدات الغذائيه

الجيش المصرى

غزه

القوات المسلحه




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