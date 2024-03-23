"القيادة والتأثير" دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فعاليات دورة "القيادة والتأثير"، والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة والتي تمتد حتى يوم الإثنين 25 مارس الجارى.

وحاضر رئيس الجامعة، بمحاضرة عن مهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، وشارك في التدريب كل من الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هئية التدريس بمحاضرة عن فنون القيادة والادارة الجامعية، والدكتور سامي غنيم عميد كلية التجارة بمحاضرة عن الجوانب المالية في الجامعات، والدكتور الشحات منصور العميد الأسبق لكلية الحقوق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية في الجامعات، والدكتور محمد غانم العميد السابق لكلية الطب البيطري بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدرسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بمحاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض وإدارة الأزمات.

وقال "الجيزاوى"، إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة والحالية.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 31 متدرب ويستمر التدريب على مدار 3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.



جانب من الفعاليات (1)



جانب من الفعاليات (2)