العيسى يُعلن الإطلاق التجريبي للمتحف الدولى للسيرة النبويّة بأبراج الساعة في مكة

فى سياق جهود رابطة العالم الإسلامى لخدمة السُنّة النبويّة الشريفة والتعريف بها، تفقَّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، المشرف على المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مشروعَ المتحف الدولى للسيرة النبوية فى أبراج الساعة بمكة المكرمة، وهو فى طليعة المحطات الكبرى والرئيسية للمتحف.

واطلع العيسي على أقسام المعرض المتنوّعة والإبداعية، كما أعلن عن التشغيل "التجريبي" للمتحف فى شهر رمضان الجارى، والذى يضمّ أكثر من 30 قسماً، وتُقدّم الأقسام ما يزيد على 200 عرضٍ مرئى وتفاعلى بخمس لغات عالمية، وباستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمية والتفاعلية.

ويسعى المعرض والمتحف للتعريف بسيرة نبينا الكريم - عليه الصلاة والسلام - مشتملةً على قِيَمها الهادية لأقوم سبيل؛ تعزيزاً للوعى الإسلامى بهديه صلى الله عليه وسلم؛ وكشفاً لمجازفات التطرف المنتحلة على الإسلام ولاسيما سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفى مضامين المتحف إبراز لحضارتنا الإسلامية من نبعها الصافى وهديها الكريم.

وتُعدّ سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بفروعها الثابتة والمتجولة، سابقةً من نوعها فى تاريخ التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بما تتفرد به من مصادر وأعمال علمية مؤصَّلة، وبحوث محكَّمة، ووسائل عرض تستخدم أحدث تقنيات العصر، لتقدم لزوارها من أنحاء العالم معلوماتٍ عن القيم الإسلامية والتصدى للمفاهيم المغلوطة عنها.