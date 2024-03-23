"الصرف الصحى بالإسكندرية" تنظم أنشطة التوعية بمدارس برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من ندوات التوعية لطلاب المدارس بإدارة برج العرب التعليمية بمدارس "المصرية اليابانية - الدكتور حسن عباس حلمي".

وأشار المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع إدارة برج العرب التعليمية - وإدارة التنمية المستدامة بوكالة الوزارة أنشطة توعوية لطلاب مجموعة من مدارس برج العرب "المدرسة المصرية اليابانية - مدرسة الدكتور حسن عباس حلمى".

وأضاف رئيس صرف الإسكندرية، أن الأنشطة تناولت ندوات توعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها، وتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأكد نافع علي أهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدي الطلاب لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.