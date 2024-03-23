الشارع ممتلئ بالمصلين.. صلاة التراويح فى مسجد الإيمان بالأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات صلاة التراويح في مسجد الإيمان بوسط مدينة الأقصر، وانتشار طوابير المصلين في الشارع للاستمتاع بصوت إمام المسجد الذي يحضر إليه يومياً المئات من أبناء الأقصر.

وتوافد الأهالي على صلاة التراويح في مسجد الإيمان بوسط مدينة الأقصر، قبل الأذان بدقائق للاستمتاع بصوت إمام المسجد العذب، وأغلق رجال المرور الشارع لتسهيل تأدية الصلاة والتراويح من المواطنين بالشارع.

وكان قد رصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظات فرحة الأطفال والأهالى بالتجمع اليومى أمام مدفع الإفطار الشهير باسم مدفع الحاجة فاطمة في وسط مدينة الأقصر، لحظة تجهيزه وإطلاقه في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك للإعلان عن موعد الإفطار يومياً.

ويشرف رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ عدة سنوات على تجهيز مدفع الإفطار قبل دخول شهر رمضان المبارك، ويتم توفير بطارية كهربائية لاطلاق المدفع يومياً في وقت الإفطار، حيث تشهد محافظة الأقصر منذ أكثر من 150 سنة مضت، عادة مميزة يومياً فى شهر رمضان المبارك، وهى عادة ضرب مدفع الإفطار، حيث ينطلق قبل لحظات من وقت الإفطار صوت من أحد رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر قائلاً: (مدفع الإفطار.. إضرب)، وهى تلك التى ينتظرها الصائمون بعد إنقضاء فترة الصيام للإفطار مع حلول آذان المغرب.