اليوم السابع
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السيطرة على حريق مركب على كورنيش النيل فى الدقى

السبت، 23 مارس 2024 05:51 م
السيطرة على حريق مركب على كورنيش النيل فى الدقى الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى مركب فى النيل بالدقى، وبدأت القوات فى عمليات التبريد للمركب منعا لاندلاع النيران مرة أخرى .

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بـسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وتم فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، مع تسيير الحركة في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 







امن الجيزة

حريق مركب

سيارات الاطفاء

الدقى




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