السعودية: ضبط 21151 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إيمان حنا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى السعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ خلال أسبوع، عن ضبط 21151 مخالفًا في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة بمناطق المملكة كافة؛ منهم 13799 مخالفًا لنظام الإقامة، و4768 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2584 مخالفًا لنظام العمل. وفق "واس" .

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1283 شخصًا 25% منهم يمنيو الجنسية، و72% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 67 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 59951 وافدًا مخالفًا، منهم 55498 رجلًا، و4453 امرأة.

وتم إحالة 53066 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1524 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8538 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.