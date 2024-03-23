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الرئيس الروسى يعلن الحداد الوطنى على ضحايا هجوم كروكوس فى موسكو

السبت، 23 مارس 2024 02:56 م
الرئيس الروسى يعلن الحداد الوطنى على ضحايا هجوم كروكوس فى موسكو الرئيس الروسي بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد الموافق 24 من مارس يوم حداد وطني في عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.

وقال بوتين في خطاب للروس بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو: "أعلن الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني".

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، مساء الجمعة، أن إطلاق النار والحريق وقعا قبل حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو.

وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس ارتفع إلى 143 قتيلا وما يزيد عن 120 مصابا.







الرئيس الروسي

هجوم كروكوس في موسكو

هجوم كروكوس

موسكو




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