الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة الروسية موسكو

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عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى وقع الليلة فى العاصمة الروسية موسكو، والذى راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.



وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسى الصديق، وحرصها على استقرار الأوضاع فى الاتحاد الروسى الصديق.



وقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، تعازيه لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا وعائلات الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية، مرة أخرى، ثقتها بالقيادة الروسية وقدرتها على تجاوز هذه المحنة وتوفير الأمن والاستقرار فى روسيا الاتحادية.