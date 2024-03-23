الدفاعات الأوكرانية تعلن تدمر 31 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

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أكدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم /السبت/ تدمير 31 "طائرة بدون طيار" أطلقتها روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، بأنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلقت روسيا أربعة صواريخ من طراز إس-300 من الجزء المحتل من منطقة دونيتسك و34 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد من منطقة كورسك وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنه نتيجة لجهود الدفاع الجوي التي شاركت فيها مجموعات نيران تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات الحربية، تم اعتراض 31 طائرة بدون طيار من طراز شاهد فوق مناطق (بولتافا وميكوليف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وخيرسون).

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وافقت على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 60 مليون جنيه استرليني (حوالي 75.5 مليون دولار) لأوكرانيا ، والتي ستشمل طائرات بدون طيار ودعمًا للدفاع الجوي.