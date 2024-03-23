اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض ينفى تسهيل الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا

السبت، 23 مارس 2024 03:00 ص
البيت الأبيض ينفى تسهيل الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى
وكالات

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قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تشجع أو تسهل الهجمات الأوكرانية على أهداف واقعة في الأراضي التي تعترف الولايات المتحدة بأنها روسية.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "كما قلنا، نحن لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل الأراضي الروسية".

وجاء تعليق كيربي ردا على سؤال حول صحة الأنباء التي تقول إن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بعدم ضرب منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية لتجنب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتقوم قوات كييف بشكل شبه يومي بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ غربية الصنع باستهداف مناطق داخل الأراضي الروسية، وتتسبب بسقوط مدنيين.







جون كيربى

روسيا

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