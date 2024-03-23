اليوم السابع
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الإسكان تصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى وبنى سويف الجديدة

السبت، 23 مارس 2024 10:52 ص
الإسكان تصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى وبنى سويف الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بوحدة سياحية " شاليه " بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف التراس البحري بالدور الثالث علوي، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بالحي السكني السادس " ابني بيتك 1 و 2  " بمدينة بني سويف الجددة، والمتمثلة في تقفيل بلكونة، وبناء بالردود الخلفي بأدوار مختلفة بقطع الأراضي، وصب مناور وأعمدة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات  تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

إزاله مخالفات البناء

إزاله التعديات




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