"الأعلاف غير التقليدية والعناية بالجاموس الحلاب" دورة تدريبية لمركز الأغذية

كتبت ــ أسماء نصار

نظم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية ويوما حقليا إرشاديا بعنوان الأعلاف غير التقليدية والعناية بالجاموس الحلاب بالمزرعة التجريبية للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بكينج مريوط.

أوضح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، أن التدريب والإرشاد يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني عملا علي تطبيق نتائج البحوث ونقلها إلي حيز التنفيذ.

أضاف أن مثل هذه البحوث والطرق التي تحقق أعلي استفادة من الموارد دون إهدار أو فقد وأعلي إنتاجية تحتاج إلي العديد من اللقاءات والمعاينات الحقلية بحيث يكون التدريب علي رأس العمل.

واشتمل الموسم التدريبي للمركز 2023- 2014 علي عدد من تلك الندوات والدورات العملية للتذكير دائما بالممارسات الجيدة الخاصة بالمعاملات الميكانيكية من تقطيع وفرم وكمر وعزل عن الهواء والكيماوية مثل المعاملة باليوريا والأمونيا، وكذلك بعض الإضافات التي تقلل تأثير مضادات التغذية وترفع القيمة الغذائية والمعاملات البيولوجية باستخدام الفطريات والخمائر الآمنة والإنزيمات المحللة للسيليلوز.

ومن ناحية أخري، ضرورة التأكد من خلو تلك المخلفات من المواد الضارة سواء كانت طبيعية أو آثار مبيدات أو سموم فطرية ضارة.