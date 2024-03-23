استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا.

أشاد المحافظ بالمشروع القومي للموهبة الحركية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضية لإعداد جيل من الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية وصولا لمنصات التتويج الأولمبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب أطفال المشروع القومي للموهبة الحركية بالتعاون بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالمديرية علي ممارسة رياضات الجودو و سلاح الشيش والعاب القوى وذلك بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت والإثنين والاربعاء من كل أسبوع حيث ويتم التدريب تحت اشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن "المشروع القومي للموهبة الحركية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة "التهيئة الحركية" من سن 5 حتى 7 سنوات، والمرحلة الثانية "تأسيس للنشاط التخصصى" للمرحلة العمرية من 7 حتى 9 سنوات، حيث يؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية كما يخضع التدريب لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين فى علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمى وتحقيق أهدافه واستدامته.