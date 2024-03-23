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ازاى تحمى نفسك.. اعرف الاشتراطات للوقاية من الحرائق فى الأبراج

السبت، 23 مارس 2024 02:00 ص
ازاى تحمى نفسك.. اعرف الاشتراطات للوقاية من الحرائق فى الأبراج حريق الأبراج
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من المتطلبات الخاصة لحماية المنشآت والمباني واشتراطات تأمين الأبراج و المباني المرتفعة، طبقا للكود المصري وأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ومنها:

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق: الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاة – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الإنذار –الإخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق:

مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة إطفاء الحريق – أجهزة الإطفاء اليدوية – أنظمة سحب الدخان – أنظمة الكشف والإنذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء.

 







حرائق الابراج

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سيارات الاطفاء

الوقاية من الحرائق




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