إنجاز نسبة 85% من أول مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج أدوية السرطان

كتب هانى الحوتى

انتهت إحدى شركات الأدوية المقيدة بالبورصة المصرية، من إنجاز نسبة 85% من أول مصنع لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية، وهو أول مصنع من نوعه الشرق الأوسط، وذلك بهدف تخفيف عبء عدم توفر أدوية السرطان والأمراض المزمنة أو ارتفاع أسعارها ولخلق الاكتفاء الذاتي في مصر من هذه المستحضرات.

واستثمرت الشركة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023 على مشروع إنشاء المصنع بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي ما تم ضخه بالمشروع 2.9 مليار جنيه، وأنفقت هذه الاستثمارات على أعمال شحن واستلام مباني المناطق الإنتاجية، وتركيبها في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز 21 يومًا بواسطة فريق عمل من شركتين من السويد والصين، كما تم استلام جزء كبير من ماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمشروع.

ووفقًا لإفصاح سابق، سينتج المصنع مجموعة واسعة من المستحضرات والبدائل الحيوية من الخلية إلى المنتج النهائي، بالإضافة إلى مجموعة من منتجات البروتين الصغيرة، والتي تستخدم في بروتوكولات علاج السرطان وفقر الدم والعقم.

ويسهم المصنع الجديد في توطين صناعة المستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية خاصة المواد الفعالة، مما يسهم في سد جزء من احتياجات البلاد من هذه الأدوية، والتي تمثل ضرورة لشريحة واسعة من المرضى، كما يسهم المصنع في توفير فاتورة استيراد هذه الأدوية من الخارج، وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة.

وارتفعت عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر لتصل إلى 191 مصنعًا يمتلكون 799 خط إنتاج تغطي نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، وفقًا لبيانات هيئة الدواء.