اليوم السابع
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إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالسويس.. صور

السبت، 23 مارس 2024 03:39 م
إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالسويس.. صور انتخابات المحامين بالسويس
السويس - السيد فلاح

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شهدت نقابة المحامين الفرعية بالسويس، إقبالاً متوسطا على المشاركة في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وبدأت عملية التصويت في السويس مع دقات التاسعة صباحًا، في 4 لجان انتخابية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك بإشراف قضائي.

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت 1850 ناخًبا بلجنة الأربعين، 840 بلجنة السويس، وجرت العملية الانتخابية داخل مقر النقابة الفرعية بشارع الجلاء بمحافظة السويس.

وتجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدًا، يُخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدًا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.

وترشح المحامي أحمد العدوي المقيد بنقابة المحامين في السويس، على مقعد استئناف الإسماعيلية بالنقابة العامة، ويلقى المرشح تأييد من زملائه بقطاع مدن القناة.

ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، كما يتنافس 253 مرشحا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.

انتخابات المحامين (1)
انتخابات المحامين (1)

 

انتخابات المحامين (2)
انتخابات المحامين (2)

 

انتخابات المحامين (3)
انتخابات المحامين (3)

 







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