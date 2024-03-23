إقبال متزايد على لجان انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

شهدت لجان انتخابات نقابة المحامين بالوادى الجديد للاقتراع على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، إقبالا متزايدا منذ صباح اليوم السبت حيث شهدت لجنتا انتخابات نقابة المحامين حضور أعضاء الجمعية العمومية لاختيار النقيب العام للمحامين وأعضاء المجلس، والتي انطلقت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء.

وقال المستشار أحمد بودى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين بالخارجة فى تصريح خاص ل اليوم السابع أن عدد الأعضاء المدعوين إلى صناديق الاقتراع بلغ 279 عضو مسجل بجداول الانتخابات وله حق التصويت ويتم إجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وفقا للضوابط القانونية التى اعلنتها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ولم يتم رصد أية مخالفات منذ فتح باب اللجنة.

ومن جانبه أكد محمد بشير، نقيب محامين الوادي الجديد، إن العملية الانتخابية تتم داخل لجنتي الانتخابات بمقار محكمتي الخارجة والداخلة، وسط إقبال المحامين للتصويت واختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، بإجمالي 438 محاميا على مستوى النقابة الفرعية بالمحافظة حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف النيابة الإدارية، ويتسلم الناخب 3 ورقات لاختيار في كل واحدة منها للنقيب وأخرى لأعضاء القطاع العام والأخيرة لاختيار أعضاء الدوائر الاستئنافية.

وأكد نقيب محامين الوادي الجديد، على أهمية المشاركة في انتخابات نقابة المحامين 2024 والتصويت لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة، مشيرا الى دور مجلس النقابة الفرعية لتوفير الخدمات المختلفة للمحامين وتوفير مقار للنقابة والسعي الدائم لتوفير خدمات المحامين المختلفة.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

‏‎ ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًًا و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

‏‎ويختار المحامون نقيبا عاما واحدا و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.



انتخابات المحامين (1)



انتخابات المحامين (2)