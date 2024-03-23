إقبال كثيف من المحامين على انتخابات النقابة بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

شهدت اللجان الانتخابية في محاكم الشرقية، منذ صباح اليوم السبت، إقبال كثيف وتوافد أعضاء نقابة المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس.

ويوجد بنقابة المحامين الفرعية في الشرقية 31 لجنة اقتراع موزعة على 20 مركزا انتخابيا؛ لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين، لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.

وتتمركز مراكز الاقتراع في الشرقية داخل غرفة المحامين بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وغرف المحامين بمنيا القمح وأبو حماد وبلبيس والعاشر من رمضان ومشتول السوق والحسينية وكفر صقر وديرب نجم وفاقوس وأبو كبير وههيا والصالحية والإبراهيمية وأولاد صقر.

ويبلغ إجمالي الجمعية للجان انتخابات المحامين في محاكم جنوب الشرقية 12340 عضوا، وإجمالي الجمعية في شمال الشرقية 8380 عضوا.

يتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.



إقبال كثيف من المحامين فى الانتخابات